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15:37, 5 февраля 2018 1 505
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Кислота против любви. Заказавшей соперницу рязанке вынесли приговор

Кислота против любви. Заказавшей соперницу рязанке вынесли приговор

Заказавшей соперницу рязанке вынесли приговор. Она наняла мужчину, чтобы облить кислотой лицо соперницы, сообщила пресс-служба Московского раойнного суда Рязани.

Как установил суд, с октября 2016 года по май 2017 женщина планировала преступление. Она узнала, что ее возлюбленный завел любовницу и решила облить ей лицо кислотой. «Исполнителя» злоумышленница решила найти через своего знакомого, тот обратился в полицию.

Оперативники инсценировали преступление. Девушка согласилась сфотографироваться в роли условной жертвы: как будто на нее в подъезде напал неизвестный и облил лицо кислотой. На снимках с помощью грима удалось получить устрашающий эффект. В июне 2017 года заказчице передали фотографии и локон «жертвы».

При встрече злоумышленница отдала «исполнителю» 10 тысяч рублей. До этого она также передавала ему в качестве предоплаты еще 10 тысяч.

На суде рязанка признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед потерпевшей. Требования о взыскании 100 тысяч рублей в качестве морального вреда она не признала.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 5 статьи 33, пунктом «г» части 2 статьи 111 УК РФ. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

Злоумышленница также должна выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей компенсации.

Кроме того, в соответствии со статьей 104.1 УК РФ использованные в качестве оплаты за совершение преступления деньги отойдут государству.

Приговор еще не вступил в законную силу.


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