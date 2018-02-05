Кислота против любви. Заказавшей соперницу рязанке вынесли приговор

Заказавшей соперницу рязанке вынесли приговор. Она наняла мужчину, чтобы облить кислотой лицо соперницы, сообщила пресс-служба Московского раойнного суда Рязани.

Как установил суд, с октября 2016 года по май 2017 женщина планировала преступление. Она узнала, что ее возлюбленный завел любовницу и решила облить ей лицо кислотой. «Исполнителя» злоумышленница решила найти через своего знакомого, тот обратился в полицию.

Оперативники инсценировали преступление. Девушка согласилась сфотографироваться в роли условной жертвы: как будто на нее в подъезде напал неизвестный и облил лицо кислотой. На снимках с помощью грима удалось получить устрашающий эффект. В июне 2017 года заказчице передали фотографии и локон «жертвы».

При встрече злоумышленница отдала «исполнителю» 10 тысяч рублей. До этого она также передавала ему в качестве предоплаты еще 10 тысяч.

На суде рязанка признала свою вину, раскаялась в содеянном и извинилась перед потерпевшей. Требования о взыскании 100 тысяч рублей в качестве морального вреда она не признала.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 5 статьи 33, пунктом «г» части 2 статьи 111 УК РФ. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года.

Злоумышленница также должна выплатить потерпевшей 20 тысяч рублей компенсации.

Кроме того, в соответствии со статьей 104.1 УК РФ использованные в качестве оплаты за совершение преступления деньги отойдут государству.

Приговор еще не вступил в законную силу.