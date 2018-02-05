Касимовца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов

Жителя Касимовского раойна привлекли к общественным работам за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина должен выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына. Переодически приставам удавалось добиться от отца перевода алиментов, но через некоторое время он уволился и перестал платить.
«Доставленный в районный отдел судебных приставов должник раскаялся в том, что некоторое время играл с судебным приставом в прятки. Но это не спасло родителя от наказания — за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя должник привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 тысяча рублей», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в отношении касимовца составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.
Постановление еще не вступило в законную силу.