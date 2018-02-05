Из-за выезда на «встречку» в Сасовском районе произошла смертельная авария. Фото

В субботу, 3 февраля, около села Устье Сасовского района произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
По предварительной версии, 20-летний водитель ВАЗ-2199 совершал обгон и, выехав на «встречку», лоб в лоб столкнулся с Lada Granta под управлением 37-летней женщины.
В результате ДТП 25-летний пассажир «девяносто девятой» погиб на месте. Еще одну пассажирку ВАЗа — 22-летнюю девушки — и двух водителей госпитализировали.
Обстоятельства происшествия уточняются, полиция проводит проверку.
Как пишет издательство «Пресса», автомобиль ВАЗ-2199 ехал в свадебном кортеже.