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9:49, 5 февраля 2018 5 101
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Из-за выезда на «встречку» в Сасовском районе произошла смертельная авария. Фото

Из-за выезда на «встречку» в Сасовском районе произошла смертельная авария. Фото

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В субботу, 3 февраля, около села Устье Сасовского района произошла смертельная авария с участием двух легковушек. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной версии, 20-летний водитель ВАЗ-2199 совершал обгон и, выехав на «встречку», лоб в лоб столкнулся с Lada Granta под управлением 37-летней женщины.

В результате ДТП 25-летний пассажир «девяносто девятой» погиб на месте. Еще одну пассажирку ВАЗа — 22-летнюю девушки — и двух водителей госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются, полиция проводит проверку.

Как пишет издательство «Пресса», автомобиль ВАЗ-2199 ехал в свадебном кортеже.


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