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22:32, 5 февраля 2018 207
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Глава Дагестана отправил правительство в отставку

Глава Дагестана отправил правительство в отставку

Фото: Pixabay.com

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, передает «РИА Новости».

«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства», — говорится в тексте указа.

В понедельник, 5 февраля, сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Они проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных для реализации соцпрограмм.

Во время обысков у Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.


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