Глава Дагестана отправил правительство в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики, передает «
«Возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства республики на Карибова Анатолия Шамсутдиновича. Поручить правительству республики продолжить выполнение своих функций до сформирования нового правительства», — говорится в тексте указа.
В понедельник, 5 февраля, сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова. Они проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных для реализации соцпрограмм.
Во время обысков у Гамидова