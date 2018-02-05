Дубовая роща под Рязанью станет памятником природы

Дубовая роща у рязанского села Коростово станет памятником природы. Об этом
И.о. министра природопользования региона Сергей Абрамов рассказал, что в 2018 году в Рязанском районе планируют создать памятник природы «Дубки» площадью 130 гектаров. На проведение комплексного экологического обследования территории из областного бюджета выделили 600 тысяч рублей.
Ожидается, что новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) появится в четвертом квартале 2018 года.
По словам Абрамова, всего в регионе есть147 ООПТ областного значения площадью более 162 тысяч гектаров. В их числе — 45 государственных природных заказников и 102 памятника природы. Отмечается, что в 2019 году должны определить границы этих территорий и их охранные зоны, а также псотавить их на кадастровый учет.