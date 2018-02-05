Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 5 февраля 2018 1 084
 1    0

Дубовая роща под Рязанью станет памятником природы

Дубовая роща под Рязанью станет памятником природы

Фото: Pixabay.com

Дубовая роща у рязанского села Коростово станет памятником природы. Об этом заявили на правительственном часе в облдуме.

И.о. министра природопользования региона Сергей Абрамов рассказал, что в 2018 году в Рязанском районе планируют создать памятник природы «Дубки» площадью 130 гектаров. На проведение комплексного экологического обследования территории из областного бюджета выделили 600 тысяч рублей.

Ожидается, что новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) появится в четвертом квартале 2018 года.

По словам Абрамова, всего в регионе есть147 ООПТ областного значения площадью более 162 тысяч гектаров. В их числе — 45 государственных природных заказников и 102 памятника природы. Отмечается, что в 2019 году должны определить границы этих территорий и их охранные зоны, а также псотавить их на кадастровый учет.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:03, 5 февраля 2018
В рязанские леса выпустят оленей
12:56, 5 февраля 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -19 градусов
12:54, 5 февраля 2018
Дубовая роща под Рязанью станет памятником природы
12:34, 5 февраля 2018
В Окском заповеднике посчитали червей и комаров
11:48, 5 февраля 2018
«Зеленый сад» приступил к строительству крупнейшего парка в Дашково-Песочне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 358
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 868
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 136
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 035
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 14 813
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум