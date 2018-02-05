Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:06, 5 февраля 2018 435
 0    0

Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7

Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7

Корпорация Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7, которые выдают ошибку «нет сети». Об этом представители компании заявили на ее официальном сайте, пишет газета «Известия».

Речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года. Пользователи, обнаружившие проблему в работе смартфонов, могут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт.

«Предполагается, что представители компании будут лично связываться с владельцами неисправных iPhone 7», — говорится в сообщении.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
11:06, 5 февраля 2018
Почти 98% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы 3
10:06, 5 февраля 2018
Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7
14:34, 3 февраля 2018
Россияне побили рекорд работы в открытом космосе
10:33, 31 января 2018
Рязанский приборный завод оказал техподдержку АО «Мособлэнерго»
13:17, 30 января 2018
Для жителей еще четырех рязанских сел запустили скоростной мобильный интернет 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 335
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 837
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 049
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 014
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 14 759
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум