Корпорация Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7, которые выдают ошибку «нет сети». Об этом представители компании заявили на ее официальном сайте, пишет газета «
Речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года. Пользователи, обнаружившие проблему в работе смартфонов, могут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт.
«Предполагается, что представители компании будут лично связываться с владельцами неисправных iPhone 7», — говорится в сообщении.