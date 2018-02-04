В Москве детям разрешили не идти в школу из-за рекордного снегопада

Московским школьниками разрешили пропустить занятия из-за сильного снегопада. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в твиттере.
«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — говорится в сообщении.
Напомним, за выходные в столице выпала месячная норма осадков.
В результате погиб один человек, на него упало дерево. Еще двое получили травмы, всего по городу упало более 360 деревьев.
Фото из соцсетей
Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 февраля 2018 г.