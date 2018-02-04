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22:28, 4 февраля 2018 2 349
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В Москве детям разрешили не идти в школу из-за рекордного снегопада

В Москве детям разрешили не идти в школу из-за рекордного снегопада

Московским школьниками разрешили пропустить занятия из-за сильного снегопада. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в твиттере.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — говорится в сообщении.

Напомним, за выходные в столице выпала месячная норма осадков.

В результате погиб один человек, на него упало дерево. Еще двое получили травмы, всего по городу упало более 360 деревьев.

Фото из соцсетей


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