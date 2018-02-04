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12:30, 4 февраля 2018 782
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В Мордовии подозреваемый в краже рязанец сбежал от полиции

В Мордовии подозреваемый в краже рязанец сбежал от полиции

В Мордовии от полиции сбежал уроженец Рязанской области Вячеслав Якунин. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Мужчина 1985 года рождения родился в селе Пичкиряево, Сасовского района, Рязанской области, проживает в поселке Придорожный Сасовского района. Он подозревается в совершении преступления по части 2 ст. 158 УК РФ.

Мужчина во время расследования уголовного дела скрылся от органов следствия. Всех, кому известно что-либо о разыскиваемом, попросили обращаться по номерам телефона: 8 (83458) 2-51-02, 8 (8342) 385931 или 02.

Фото пресс-службы МВД по Республике Мордовия


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2 дня назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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