В Мордовии подозреваемый в краже рязанец сбежал от полиции

В Мордовии от полиции сбежал уроженец Рязанской области Вячеслав Якунин. Об этом сообщила
Мужчина 1985 года рождения родился в селе Пичкиряево, Сасовского района, Рязанской области, проживает в поселке Придорожный Сасовского района. Он подозревается в совершении преступления по части 2 ст. 158 УК РФ.
Мужчина во время расследования уголовного дела скрылся от органов следствия. Всех, кому известно что-либо о разыскиваемом, попросили обращаться по номерам телефона: 8 (83458) 2-51-02, 8 (8342) 385931 или 02.
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