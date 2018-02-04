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11:15, 4 февраля 2018 3 750
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В Череповце задержали пьяного рязанского дальнобойщика. Видео

В Череповце задержали пьяного рязанского дальнобойщика. Видео

В Череповце задержали дальнобойщика из Рязанской области, который ехал в Финляндию. Об этом передает Cherinfo.ru.

Водителя задержали в ночь на воскресенье, 4 февраля, на территории фанерно-мебельного комбината. Отмечается, что мужчина, пытавшейся выехать с базы, был «мертвецки пьян».

Сотрудники ДПС, приехавшие на место, обнаружили, что водитель задел полуприцепом дерево, фура застряла. Двигатель тягача работал, дверь в кабину была открыта, а самого мужчину нашли в сугробе.

«Давай договоримся? — сказал рязанец инспекторам. — Можем как-то порешать?»

На требование показать документы дальнобойщик продемонстрировал шенгенскую визу. Он рассказал, что намеревался ехал в Финляндию, при этом фура, как выяснилось, еще не вставала на погрузку и была пуста.

От медосвидетельствования водитель отказался.

Мужчине грозит лишение «прав» и штраф до 30 тысяч рублей.


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