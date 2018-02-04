Горевший в Канищеве автомобиль тушили пять пожарных

Автомобиль,
Сообщение о возгорании поступило в субботу, 3 февраля, в 20:56. При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.
На место происшествия также выезжал один пожарный автомобиль.
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Автомобиль,
Сообщение о возгорании поступило в субботу, 3 февраля, в 20:56. При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.
На место происшествия также выезжал один пожарный автомобиль.
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RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.