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8:26, 4 февраля 2018 1 167
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Горевший в Канищеве автомобиль тушили пять пожарных

Горевший в Канищеве автомобиль тушили пять пожарных

Автомобиль, горевший на улице Бирюзова, тушили пять пожарных. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 3 февраля, в 20:56. При пожаре никто не пострадал. Причины и ущерб устанавливаются.

На место происшествия также выезжал один пожарный автомобиль.


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