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13:27, 4 февраля 2018 210

Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Рязанских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» переведели в режим повышенной готовности. Также усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов, сообщили в компании.

К работе подготовили 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единиц техники.

«Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала „Рязаньэнерго“ находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — отмечается в пресс-релизе организации.

В филиале «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный контакт-центр, в котором можно получить консультацию и ответы на все возникающие вопросы. Потребителям следует обращаться по номеру: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.

«"Рязаньэнерго» предупреждает: смертельно опасно приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли", — подчернкнули в компании.


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