Рязанцу, которому в Приокском неизвестные раздробили кость, требуется помощь

Рязанец Илья Костюк, которому в Приокском неизвестные раздробили кость, попросил помочь собрать деньги на лечение. Об этом мужчина написал на своей странице «ВКонтакте».

Как рассказал RZN.info пострадавший, случай произошел 17 января 2018 года в Приокском. На него напали, когда он стоял около дороги и ждал такси.

«Подъехала черная машина, марку и лиц не помню. Один меня вопросами отвлекал, другой биту достал, ну, и все. Целились в голову. Я вовремя среагировал, упал от боли и еще „ноговую“ получил», — рассказал рязанец.

Он отметил, что злоумышленники украли у него телефон и внешний аккумулятор. Позже смартфон нашелся на улице.

Пострадавший сообщил, что обращался в полицию. Сейчас мужчина собирает деньги на лечение.