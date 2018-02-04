Рязанцу, которому в Приокском неизвестные раздробили кость, требуется помощь

Рязанец Илья Костюк, которому в Приокском неизвестные раздробили кость, попросил помочь собрать деньги на лечение. Об этом мужчина написал на своей
Как рассказал RZN.info пострадавший, случай произошел 17 января 2018 года в Приокском. На него напали, когда он стоял около дороги и ждал такси.
«Подъехала черная машина, марку и лиц не помню. Один меня вопросами отвлекал, другой биту достал, ну, и все. Целились в голову. Я вовремя среагировал, упал от боли и еще „ноговую“ получил», — рассказал рязанец.
Он отметил, что злоумышленники украли у него телефон и внешний аккумулятор. Позже смартфон нашелся на улице.
Пострадавший сообщил, что обращался в полицию. Сейчас мужчина собирает деньги на лечение.
«Попал в БСМП с раздробленой костью и порванным локтевым нервом левой руки. Так как был поврежден нерв, кисть полностью не функционирует. Был осмотр и консультация у нескольких неврологов, где было принято решение произвести курс лечения по восстановлению нервных окончаний, стоящий дополнительных средств. Его необходимо пройти в кротчайшие сроки. И на данный момент я не распологаю нужной суммой. Поэтому прошу Вас о помощи кто сколько сможет. Буду благодарен за репост этой записи. Кто готов помочь, реквизиты ниже. Номер карты для перечисления: 5368 2+7 (910) 162-63-097 ВТБ.