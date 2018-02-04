Причиной пожара в селе Новоселки Рыбновского района стал хлопок газа. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Причиной пожара в селе Новоселки Рыбновского района стал хлопок газа. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
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В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.