На озере под Рязанью появился двухкилометровый арт-объект. Видео

На озере Велье в поселке Мурмино Рязанского района появился логотип Discovery размером 180 на 100 метров. Общая длина линий арт-объекта составила 2300 метров, сообщили его создатели «ВКонтакте».
Организаторы отметили, что создание проекта приурочено ко дню рождения Discovery.
«В этот раз мы рады вовлечь вас в новое путешествие с новыми людьми, единомышленниками. Собирайтесь и отправляйтесь на озеро Велье, что в Мурмино. Там теперь есть новый арт-объект. Мы вчера вместе с друзьями и путешественниками выехали на озеро Велье и расчистили лопатами, коленями и собакой Арчи, картинку на льду. Все по разному отмечают круглые даты и дни рождения! Мы вот так… А если вам сегодня вдруг нечего делать, езжайте на озеро, это 15 минут от Рязани, и посмотрите на нашу картинку. Пока ее снегом не завалило», — написала одна из создателей арт-объекта.
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Фото Олега Буцкого