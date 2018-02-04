Москвич и туляк незаконно купили в Рязани оружие и патроны. Их задержали в Калуге в январе, сообщает
Как выяснили следователи, мужчины сговорились до сентября 2016 года. В Москве они приобрели фальшивые бланки лицензий на покупку оружия и два паспорта с замененными в них фотографиями.
До конца 2016 года злоумышленники купили в Калуге, Москве и Рязани 13 карабинов и 3 пистолета, а также много патронов разного калибра. Оружие и боеприпасы они перевезли в Москву и спрятали в гараже.
Мужчин арестовали. Им грозит до восьми лет тюрьмы.