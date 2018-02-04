Гражданин Кувейта получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter

Гражданин Кувейта Абдалла ас-Салех получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter, передает «
Мужчина выступил против властей Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ из-за того, что в июне они решили разорвать отношения Катаром, где он жил полгода.
Суд вынес решение без обвиняемого: мужчина находится в Великобритании. По данным ближневосточного интернет-издания Gulf Digital News (GDN), он попросил у британских властей политическое убежище.
Абдалла ас-Салех ранее писал в Twitter, что не планирует отбывать наказание.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне прошлого года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.
Четыре страны предъявили Катару ультиматум, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение ряда требований, но тот назвал их невыполнимыми. Кувейт был посредником в этом кризисе.