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20:31, 4 февраля 2018 712
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Гражданин Кувейта получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter

Гражданин Кувейта получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter

Гражданин Кувейта Абдалла ас-Салех получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter, передает «РИА Новости».

Мужчина выступил против властей Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ из-за того, что в июне они решили разорвать отношения Катаром, где он жил полгода.

Суд вынес решение без обвиняемого: мужчина находится в Великобритании. По данным ближневосточного интернет-издания Gulf Digital News (GDN), он попросил у британских властей политическое убежище.

Абдалла ас-Салех ранее писал в Twitter, что не планирует отбывать наказание.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне прошлого года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Четыре страны предъявили Катару ультиматум, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение ряда требований, но тот назвал их невыполнимыми. Кувейт был посредником в этом кризисе.


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