Дзэн-гитара «ДиДюЛи». Группа мультинструменталиста начала новый тур с Рязани

Вечером в субботу, 3 февраля, в концертном зале Рязанской областной филармонии выступил Валерий Дидюля и одноименная группа музыкантов. Рязань стала первым городом, который артисты посетили в рамках нового тура.
В концертную программу вошли уже любимые многими хиты «Пещерный город Инкерман», «Путь домой», «Arabica», «Дорога в Багдад», «Сатиновые берега», «Айседора» и «Етишкины пассатижи». Также для поклонников творчества гитариста прозвучали новые композиции из альбома «Аквамарин».
Редакция RZN.info подготовила фоторепортаж с концерта «ДиДюЛи» и поделилась впечатлениями от мероприятия. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «