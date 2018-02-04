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18:40, 4 февраля 2018 1 076
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Дзэн-гитара «ДиДюЛи». Группа мультинструменталиста начала новый тур с Рязани

Дзэн-гитара «ДиДюЛи». Группа мультинструменталиста начала новый тур с Рязани

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Вечером в субботу, 3 февраля, в концертном зале Рязанской областной филармонии выступил Валерий Дидюля и одноименная группа музыкантов. Рязань стала первым городом, который артисты посетили в рамках нового тура.

В концертную программу вошли уже любимые многими хиты «Пещерный город Инкерман», «Путь домой», «Arabica», «Дорога в Багдад», «Сатиновые берега», «Айседора» и «Етишкины пассатижи». Также для поклонников творчества гитариста прозвучали новые композиции из альбома «Аквамарин».

Редакция RZN.info подготовила фоторепортаж с концерта «ДиДюЛи» и поделилась впечатлениями от мероприятия. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Афиша».


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