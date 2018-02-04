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22:40, 4 февраля 2018 996
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Дождь, мокрый снег, метель. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

Дождь, мокрый снег, метель. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ ночью и утром 5 февраля на территории Рязанской области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, местами гололед, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление гололедицы, местами снежные заносы. Ночью и днем в понедельник, 5 февраля, местами сохранится усиление ветра порывами 13-18 м/с.


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Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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