Дождь, мокрый снег, метель. МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
«По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ ночью и утром 5 февраля на территории Рязанской области сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, местами гололед, налипание мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров», — говорится в сообщении.
Кроме того, синоптики прогнозируют усиление гололедицы, местами снежные заносы. Ночью и днем в понедельник, 5 февраля, местами сохранится усиление ветра порывами 13-18 м/с.