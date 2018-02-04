Будет солнечно. Погода в Рязанской области на рабочую неделю

В дневное время с 5 по 11 февраля в Рязанской области ожидается от -11 до -5 градусов. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 5 февраля, будет до -13 градусов, днем -11 градусов, возможен снег. В ночь на вторник похолодает до -16 градусов, днем синоптики пообещали солнечную погоду и до -11 градусов.
Со среды в регион придет потепление. 7 февраля ночью ожидается до -15 градусов, днем будет солнечно, температура поднимется до -9 градусов.
В четверг, 8 февраля днем ожидается до -6 градусов, к выходным температура поднимется до -5 градусов. В пятницу возможен снег, в субботу ожидается солнечная погода.