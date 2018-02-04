Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:34, 4 февраля 2018 4 227
 0    0

Будет солнечно. Погода в Рязанской области на рабочую неделю

Будет солнечно. Погода в Рязанской области на рабочую неделю

В дневное время с 5 по 11 февраля в Рязанской области ожидается от -11 до -5 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 5 февраля, будет до -13 градусов, днем -11 градусов, возможен снег. В ночь на вторник похолодает до -16 градусов, днем синоптики пообещали солнечную погоду и до -11 градусов.

Со среды в регион придет потепление. 7 февраля ночью ожидается до -15 градусов, днем будет солнечно, температура поднимется до -9 градусов.

В четверг, 8 февраля днем ожидается до -6 градусов, к выходным температура поднимется до -5 градусов. В пятницу возможен снег, в субботу ожидается солнечная погода.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
10:34, 4 февраля 2018
Будет солнечно. Погода в Рязанской области на рабочую неделю
8:45, 4 февраля 2018
В Москве из-за снегопада задержали почти 80 авиарейсов
20:29, 3 февраля 2018
Рязанцев вновь предупредили об усилении ветра
15:48, 3 февраля 2018
Спаси дерево. Рязанцам предложили сдать бумагу 1
14:20, 3 февраля 2018
Поплывем. В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +2 градусов 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 22 914
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 594
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 17 532
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 15 902
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
17:49, 21 января 2018 15 533
Ребенок пострадал во время катания с горки в Рязани
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум