В Сасовском районе прошли конные бега. Видео

В Сасовском районе прошли конные бега. Об этом пишет издательство «
В субботу, 3 февраля, селе Устье Рязанской области состоялся межрайонный праздник «Зимние забавы». В программу вошли конные бега с санями, выставка народно-прикладного творчества, а также концерт художественной самодеятельности.
Гостей угощали горячим чаем со сладостями, кашей и шурпой.
«В Сасовском районе люди умеют не только хорошо работать, но и весело вместе отдыхать», — отметил глава администрации Сасовского района Сергей Макаров на мероприятии.
Фото ИД «Пресса»