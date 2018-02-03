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17:38, 3 февраля 2018 4 406
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В Сасовском районе прошли конные бега. Видео

В Сасовском районе прошли конные бега. Видео

В Сасовском районе прошли конные бега. Об этом пишет издательство «Пресса».

В субботу, 3 февраля, селе Устье Рязанской области состоялся межрайонный праздник «Зимние забавы». В программу вошли конные бега с санями, выставка народно-прикладного творчества, а также концерт художественной самодеятельности.

Гостей угощали горячим чаем со сладостями, кашей и шурпой.

«В Сасовском районе люди умеют не только хорошо работать, но и весело вместе отдыхать», — отметил глава администрации Сасовского района Сергей Макаров на мероприятии.

Фото ИД «Пресса»


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