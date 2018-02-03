В Рязани пройдет концерт в память о духовном композиторе Виноградове

В Рязани пройдет концерт в память о духовном композиторе протоиерее Михаиле Виноградове. Об этом
12 февраля исполнится 130 лет со дня смерти протоиерея Михаила Виноградова. Накануне в 11:00 на Лазаревском кладбище у могилы композитора пройдет панихида.
В 14:00 в областной библиотеке имени Горького организуют вечер памяти «Духовное музыкальное наследие от Руси до России». Для гостей выступят хоры Святой Параскевы Пятницы, Христорождественского собора Рязани, Епархиального женского духовного училища, а также артисты филармонии, священники, преподаватели Рязанского музыкального колледжа и детской музыкальной школы имени Бобылева.
Стоит отметить, что сочинения Виноградова в январе прошлого года
Справка
Михаил Виноградов родился в 1809 году в рязанском селе Заборовские Гаи в семье священника. Он был организатором и регентом Рязанского архиерейского хора, автором 37 духовно-музыкальных сочинений, в том числе 11 переложений: 8 догматиков знаменного распева, стихира — «Богоначальным мановением» осьмогласная; «О Тебе радуется» греческого распева, стихира на Введение.
По материалам «Википедии»
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