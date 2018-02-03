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9:16, 3 февраля 2018 921
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В Рязани пройдет концерт в память о духовном композиторе Виноградове

В Рязани пройдет концерт в память о духовном композиторе Виноградове

В Рязани пройдет концерт в память о духовном композиторе протоиерее Михаиле Виноградове. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

12 февраля исполнится 130 лет со дня смерти протоиерея Михаила Виноградова. Накануне в 11:00 на Лазаревском кладбище у могилы композитора пройдет панихида.

В 14:00 в областной библиотеке имени Горького организуют вечер памяти «Духовное музыкальное наследие от Руси до России». Для гостей выступят хоры Святой Параскевы Пятницы, Христорождественского собора Рязани, Епархиального женского духовного училища, а также артисты филармонии, священники, преподаватели Рязанского музыкального колледжа и детской музыкальной школы имени Бобылева.

Стоит отметить, что сочинения Виноградова в январе прошлого года передали в один из рязанских музеев.

Справка

Михаил Виноградов родился в 1809 году в рязанском селе Заборовские Гаи в семье священника. Он был организатором и регентом Рязанского архиерейского хора, автором 37 духовно-музыкальных сочинений, в том числе 11 переложений: 8 догматиков знаменного распева, стихира — «Богоначальным мановением» осьмогласная; «О Тебе радуется» греческого распева, стихира на Введение.

По материалам «Википедии»

Фото сайта История, культура и традиции Рязанского края


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