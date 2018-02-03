В Христорождественский собор привезут Евангелие рязанского священномученика

В субботу, 3 февраля, в Христорождественский собор привезут Евангелие священномученика Александра Цицеронова. Оно пробудет там до вечера воскресенья,
4 февраля верующие вспоминают новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Александр Цицеронов родился в селе Попадьино Михайловского уезда. Он окончил Рязанскую семинарию, после чего с 1915 года и до конца жизни был священником в селе Поливаново.
Его дважды арестовывали по обвинениям в антисоветской деятельности и агитации. Священника расстреляли 10 января 1938 года.
«Батюшка был настоящим бессребреником, всегда помогал своим прихожанам не только молитвой, но и материально, порой жертвуя буквально последним, — отметили в епархии. — Личное Евангелие священномученика, бережно сохраненное его духовными чадами — одна из святынь, которые остались материальными свидетельствами жизненного пути человека, неотступно следовавшего за Христом и запечатлевшего свою веру мученической кончиной».
Фото сайта Рязанской епархии