Только треть рязанских скотомогильников соответствуют санитарным нормам. Такие данные
Специалисты Россельхознадзора вместе с работниками прокуратуры проверили 24 скотомогильника. Из них восемь работают без нарушений.
Проверка показала, что скотомогильники не огораживают, не оборудуют вытяжными трубами и навесами. В ямы скидывают бытовые отходы. Кроме того, на территории скотомогильников нет помещений для вскрытия трупов.
В отношении нарушителей вынесли постановления по делам об административных правонарушениях.
Напомним, в конце августа в Ряжском районе рядом с жилыми домами
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