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9:47, 3 февраля 2018 1 311
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Только треть рязанских скотомогильников соответствует нормам — специалисты

Только треть рязанских скотомогильников соответствует нормам — специалисты

Только треть рязанских скотомогильников соответствуют санитарным нормам. Такие данные опубликовали на сайте управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты Россельхознадзора вместе с работниками прокуратуры проверили 24 скотомогильника. Из них восемь работают без нарушений.

Проверка показала, что скотомогильники не огораживают, не оборудуют вытяжными трубами и навесами. В ямы скидывают бытовые отходы. Кроме того, на территории скотомогильников нет помещений для вскрытия трупов.

В отношении нарушителей вынесли постановления по делам об административных правонарушениях.

Напомним, в конце августа в Ряжском районе рядом с жилыми домами нашли скотомогильник.

Фото сайта управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям


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