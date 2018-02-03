Спаси дерево. Рязанцам предложили сдать бумагу

В Рязанской области объявили четвертый эко-марафон сбора макулатуры «Переработка». Об этом сообщили на
В ходе акции районы и города области соревнуются между собой. По результатам соревнований составят «Зеленый рейтинг» городов. Самых активных участников наградят премиями, благодарностями и ценными призами.
Любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на
«Практикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги и картона, таким образом каждый может внести вклад в сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах», — отметили в сообщении.
В Рязанской области акция пройдет с 1 по 30 марта, в Рязани — 22 и 23 марта.