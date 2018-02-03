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19:00, 3 февраля 2018 2 235
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Рязанские полицейские ищут очевидцев шести ДТП

Рязанские полицейские ищут очевидцев шести ДТП

В Рязани ищут очевидцев шести аварий. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

10 ноября 2017 года в 21:20 на улице Шабулина 28-летний водитель за рулем «двенадцатой» рядом с домом №8 наехал на 28-летнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали.

3 октября 2017 года около 19:00 на улице Есенина 37-летний велосипедист около дома №15 попал под колеса автомобиля Hyundai Tucson. Мужчина обращался за медпомощью.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этим авариям, попросили обращаться по телефону: 29-95-88, а также по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №208.

14 декабря 2017 года в 20:50 на Касимовском шоссе вблизи дома №5 42-летнюю женщину сбил автомобиль Toyota Highlander. В результате аварии пешехода доставили в больницу.

28 сентября 2017 года в 13:30 у дома 31 по улице Тимуровцев рязанка на Volkswagen Polo наехала на 9-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

27 декабря 2017 года около 14:00 у села Божатково на 191 километре трассы «М-5», 37-летний водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии пострадал водитель и трое его пассажиров, включая двух детей семи и девяти лет.

17 иля 2017 года в 20:30 около дома №12 по Московскому шоссе 54-летняя пассажирка автобуса Fiat Ducato выпала из него. Женщина обращалась в больницу.

Очевидцев этих происшествий попросили обратиться по телефону: 25-65-59, а также по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет №211.


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Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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