В честь столетия ВДВ. Рязанские десантники начали 900-километровый лыжный поход

В субботу, 3 февраля, рязанские десантники стартовали на всероссийской юбилейной лыжне по городам «Золотого кольца». Ее
Старт команды десантного училища имени Василия Маргелова прошел на базе биатлонного комплекса «Алмаз». По видеосвязи офицеры вели конференцию с командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым. Он отдал приказ о начале перехода командам из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани.
К присутствующим обратился зампред регионального правительства Сергей Самохин. Он указал на героизм, доблесть и самопожертвование рязанских десантников и выразил уверенность в успешном лыжном марше.
Маршрут лыжни пройдет по историческим местам и через города «Золотого кольца». В их числе Луховицы, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальный. Финиширует лыжная команда десантного вуза 19 февраля в рязанских Полянах.
По словам десантников, подготовка к переходу заняла много времени и сил, но теперь расстояние — это уже не преграда. «Наши предшественники не были так экипированы и подготовлены, как мы. Поэтому кто еще кроме нас? Никто!» — отметил один из рязанцев.