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12:24, 3 февраля 2018 624
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В честь столетия ВДВ. Рязанские десантники начали 900-километровый лыжный поход

В честь столетия ВДВ. Рязанские десантники начали 900-километровый лыжный поход

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 3 февраля, рязанские десантники стартовали на всероссийской юбилейной лыжне по городам «Золотого кольца». Ее посвятили 100-летию Красной Армии и юбилею воздушно-десантных войск. Общая протяженность пути составит 916 километров.

Старт команды десантного училища имени Василия Маргелова прошел на базе биатлонного комплекса «Алмаз». По видеосвязи офицеры вели конференцию с командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым. Он отдал приказ о начале перехода командам из Новороссийска, Пскова, Костромы, Тулы, Смоленска, Ульяновска, Камышина, Белгорода, Кубинки и Рязани.

К присутствующим обратился зампред регионального правительства Сергей Самохин. Он указал на героизм, доблесть и самопожертвование рязанских десантников и выразил уверенность в успешном лыжном марше.

Маршрут лыжни пройдет по историческим местам и через города «Золотого кольца». В их числе Луховицы, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальный. Финиширует лыжная команда десантного вуза 19 февраля в рязанских Полянах.

По словам десантников, подготовка к переходу заняла много времени и сил, но теперь расстояние — это уже не преграда. «Наши предшественники не были так экипированы и подготовлены, как мы. Поэтому кто еще кроме нас? Никто!» — отметил один из рязанцев.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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