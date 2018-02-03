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8:52, 3 февраля 2018 681
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Рязанцы смогут предложить кандидатов на областную Доску почета

Рязанцы смогут предложить кандидатов на областную Доску почета

Рязанцы смогут предложить кандидатов на областную Доску почета. Об этом говорится в пресс-релизе министерства по делам территорий и информационной политике региона.

На доску Почета занесут физических и юридических лиц по итогам работы за 2017 год в сфере госуправления, экономики, культуры, искусства, местного самоуправления, науки, образования, воспитания, спорта, охраны здоровья и жизни, в укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и гражданина, за активную благотворительную деятельность, многолетнюю и плодотворную трудовую (служебную) и другую общественно полезную деятельность.

Комиссии нужно передать следующие документы:

  • мотивированное ходатайство о занесении на Доску почета, подготовленное органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области, отраслевыми профсоюзами, Общественной палатой региона, юридическими лицами;

  • документы, подтверждающие обоснованность предложения о занесении на Доску почета (справка, содержащая основные биографические данные кандидата, характеристика с указанием трудовой и иной деятельности, конкретных заслуг и достижений, внедренных научных разработок, новых технологий и рационализаторских предложений, достигнутых высоких показателей в профессиональном развитии, копии наградных документов, выписка из решения органа, принявшего решение о выдвижении кандидата для размещения на Доске почета).

Документы можно приносить с 7 февраля по 6 марта. Их принимают по будням по адресу: улица Полонского, дом №1 корпус 1. Перерыв с 13:00 до 14:00. Телефон: (4912) 29-06-45.

Решение будет принимать губернатор на основании представления комиссии.

О результатах комиссия уведомит письменно в течение десяти дней со дня издания распоряжения о занесении на Доску почета.

На Доску почета заносят на один год.


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