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11:21, 3 февраля 2018 688
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Первые российские лыжники прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан

Первые российские лыжники прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан

В субботу, 3 февраля, первые шестеро российских лыжников прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан. В Южной Корее также находится тренер национальной команды Маркус Крамер, передает «РИА Новости».

В Пхенчхан прибыли Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Александр Панжинский, Денис Спицов и Наталья Непряева. Приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили 12 российских лыжников.

Игры пройдут 9-25 февраля.

Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, отстранив сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года.

Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники будут выступать в бордовой форме с аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»).

Болельщикам разрешили использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.


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