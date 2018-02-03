Первые российские лыжники прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан

В субботу, 3 февраля, первые шестеро российских лыжников прибыли на Олимпиаду в Пхенчхан. В Южной Корее также находится тренер национальной команды Маркус Крамер, передает «
В Пхенчхан прибыли Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Александр Панжинский, Денис Спицов и Наталья Непряева. Приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили 12 российских лыжников.
Игры пройдут 9-25 февраля.
Напомним, 5 декабря МОК
Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники
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