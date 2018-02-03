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10:34, 3 февраля 2018 5 193
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Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 3

Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На публичных слушаниях представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе. Обсуждение прошло в пятницу, 2 февраля.

Согласно планировке, на участке в 80 гектаров в границах Московского шоссе, проектируемой улицы Брестской и реки Трубеж собираются построить 16 многоэтажек. Из них 10 — это разноуровневые дома от 12 до 27 этажей, четыре десятиэтажки, 25-этажка и 19-этажка. Общая площадь застройки составит 47,4 гектаров, а на территории поселят около 19 тысяч человек. Из Мервина в будущий микрорайон пустят еще одну дорогу, 7-й Мервинский проезд, которая пройдет вдоль центра единоборств, кроме того, хотят построить дублер Московского шоссе.

Также на участке планируется возведение четырех детсадов на 350 мест, школьного комплекса на 3 400 человек, поликлинники, многоуровневых парковок под 5 200 машин. Вдоль реки, которая, по словам застройщика, превращается в болото, хотят укрепить берег, обустроить сквер с набережной, ресторанным комплексом, аттракционами, игровыми и спортивными площадками, а также местами для «живого единения с природой». С учетом еще одного участка по другую сторону реки Трубеж площадь зеленой зоны составит 70 гектаров. Застройщик заверил, что после создания парка, его передадут в собственность муниципалитету.

До начала слушаний в комиссию поступило 1195 подписей в поддержку проекта планировки, 4 — против. Всего зарегистрировалось 38 человек, большинство из которых проголосовало «за». Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях». Окончательное решение примет городская дума.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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