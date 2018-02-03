Из-за непогоды на рязанских трассах подготовили 37 пунктов обогрева

На рязанских трассах подготовили 35 пунктов обогрева в кафе и гостиницах. При непогоде спасатели развернут еще два мобильных пункта,
«В составе пунктов обогрева — автомобили повышенной проходимости, полевые кухни, палатки, генераторы, печи и тепловые пушки. Во время сложных погодных условий, заторов на дорогах, дорожно-транспортных происшествий в пунктах, водители и пассажиры могут согреться, подзарядить мобильные телефоны. При необходимости могут быть организованы спальные места, горячее питание», — отметили в пресс-службе.
По данным синоптиков, в выходные ожидаются сильный снег, гололед и снежные заносы. Рязанцев также предупреждали о