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22:53, 2 февраля 2018 250
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Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане

Рязанцев предупредили о тумане. В субботу, 3 февраля, видимость на дорогах области ухудшится до 200-500 метров. Информация об этом появилась на сайте регионального ГУ МЧС.

Ранее спасатели сообщали о метели, налипании снега и гололеде.


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Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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