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16:48, 28 февраля 2018 1 131
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Житель Новомичуринска изготавливал наркотики в подвале жилого дома 1

Житель Новомичуринска изготавливал наркотики в подвале жилого дома

Житель Новомичуринска Рязанской области изготавливал наркотики в подвале жилого дома. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Местных жителей привлекло «необычное» поведение 39-летнего уроженца Скопинского района — по их словам, у него «резко поменялось настроение».

Полицейские выяснили, что мужчина часто посещает один из жилых многоквартирных домов, где его задержали во время изготовления маслообразной смеси.

Во время осмотра в этом же подвале сотрудники полиции обнаружили тайники, в которых хранились пакеты с пастообразным веществом и высушенными фрагментами растений.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил в подвале растительные наркотики: 624 граммов гашишного масла, 427 граммов марихуаны и 34 грамма конопли.

По словам задержанного, заросли наркосодержащих растений он обнаружил в окрестностях города.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до десяти лет.


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