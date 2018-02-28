Житель Новомичуринска изготавливал наркотики в подвале жилого дома

Житель Новомичуринска Рязанской области изготавливал наркотики в подвале жилого дома. Об этом сообщили на сайте регионального
Местных жителей привлекло «необычное» поведение 39-летнего уроженца Скопинского района — по их словам, у него «резко поменялось настроение».
Полицейские выяснили, что мужчина часто посещает один из жилых многоквартирных домов, где его задержали во время изготовления маслообразной смеси.
Во время осмотра в этом же подвале сотрудники полиции обнаружили тайники, в которых хранились пакеты с пастообразным веществом и высушенными фрагментами растений.
Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил в подвале растительные наркотики: 624 граммов гашишного масла, 427 граммов марихуаны и 34 грамма конопли.
По словам задержанного, заросли наркосодержащих растений он обнаружил в окрестностях города.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы до десяти лет.