Житель Казани устроил перестрелку с полицией и покончил с собой. В результате стрельбы три человека получили ранения, в том числе сотрудники полиции, передает
Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в одном из жилых домов. В полицию обратились местные жители, которые услышали звуки выстрелов.
По предварительной информации, причиной происшествия стал бытовой конфликт. Мужчина поругался с женой, по заявлению которой он отбывал административное наказание за хулиганство. После ареста «он взял ружье и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери».
Прибывшим на место сотрудникам полиции он оказал сопротивление и начал отстреливаться.
В ходе задержания 36-летний злоумышленник покончил жизнь самоубийством. «По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, подробности произошедшего устанавливаются.