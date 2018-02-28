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8:25, 28 февраля 2018 1 903
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Житель Казани устроил перестрелку с полицией и покончил с собой

Житель Казани устроил перестрелку с полицией и покончил с собой

Житель Казани устроил перестрелку с полицией и покончил с собой. В результате стрельбы три человека получили ранения, в том числе сотрудники полиции, передает ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в одном из жилых домов. В полицию обратились местные жители, которые услышали звуки выстрелов.

По предварительной информации, причиной происшествия стал бытовой конфликт. Мужчина поругался с женой, по заявлению которой он отбывал административное наказание за хулиганство. После ареста «он взял ружье и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери».

Прибывшим на место сотрудникам полиции он оказал сопротивление и начал отстреливаться.

В ходе задержания 36-летний злоумышленник покончил жизнь самоубийством. «По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в сообщении.

На месте происшествия работают следователи, подробности произошедшего устанавливаются.


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