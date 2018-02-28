Под Рязанью на поле нашли полусгнившие туши коров. Видео

На поле за рыбновским селом Костино лыжники нашли полусгнившие туши коров. Останки примерно двух десятков животных выбросили на левом берегу Оки напротив Пощупова, недалеко от фермы, сообщила ГТРК «Ока».
По словам корреспондента, несмотря на сильный мороз, запах гниения сильно чувствуется. Журналисты обнаружили на тушах бирки ЗАО «Костино».
Замначальника отдела внутреннего и пограничного контроля Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Виктор Радионов рассказал, что руководитель и зоотехник сельхозпредприятия практически сразу приехали на место.
«Такое упущение действительно может привести к серьезным последствиям. Вспышке опаснейших заболеваний. От сибирской язвы до бешенства. Кстати, на снегу — множество лисьих следов. Ведут они в ближайшую посадку. Местные говорят, что уже не раз видели животных. На „Костинском“ кладбище они питаются падалью, — отметил мужчина. — Любая пища, которая находится в угодьях — это дополнительный стимул для роста численности».
В ближайшее время сотрудники ветстанций возьмут пробы для исследования на опасные инфекции.
«Ликвидировать несанкционированное кладбище руководитель предприятия обязался. Но перед этим придется заплатить немалый штраф. Для юридических лиц он может достигать 700 тысяч рублей», — рассказал начальник управления по надзору и охране животного мира регионального минприроды Сергей Корольков.