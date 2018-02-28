В Рязанской области огласили приговор мужчине, изуродовавшему сожительницу саперной лопатой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Случай произошел в феврале прошлого года, пара поссорилась во время распития алкоголя: выяснилось, что женщина изменила. Из ревности к своей сожительнице мужчина схватил саперную лопату и нанес ей не менее четырех ударов по лицу и голове. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму: переломы правой и левой теменных костей, закрытые переломы челюсти со смещением костных отломков, ушиб головного мозга, а также раны щеки и полную травматическую ампутацию пальца.
«Комплекс черепно-мозговой травмы, а также рубец щеки, являющийся следствием заживления раны, и повлекший неизгладимое обезображивание лица женщины, отнесен к тяжкому вреду здоровью человека», — сообщила прокуратура.
Суд признал мужчину виновным в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Ему назначили год и три месяца колонии общего режима.