Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:47, 28 февраля 2018 384
 0    0

В Рязани впервые за месяц подорожала солярка

В Рязани впервые за месяц подорожала солярка

В Рязани впервые за месяц подорожала солярка. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 28 февраля. Средняя стоимость одного литра увеличилась на пять копеек до 39 рублей 45 копеек.

Цены на бензин не меняются уже месяц. Литр бензина до сих пор стоит 38,74 рублей. Цена АИ-92 и АИ-95 также не поменялась: 37,49 и 40,27 рублей соответственно.

Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 и АИ-95 поднялись на 11-е места.

По дороговизне дизтоплива область опустилась на 12-е место.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
15:47, 28 февраля 2018
В Рязани впервые за месяц подорожала солярка
15:52, 27 февраля 2018
В Рязанской области запустят новый мобильный оператор TTK 1
11:21, 26 февраля 2018
Оформить квартиру в ипотеку можно за 15 минут — «Северная компания»
21:01, 23 февраля 2018
Касимовский магазин с нарушениями продавал детскую одежду
18:00, 22 февраля 2018
Россия запретила ввоз молока из Белоруссии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 146
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 078
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 874
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 298
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 188
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум