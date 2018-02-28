В Рязани впервые за месяц подорожала солярка. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 28 февраля. Средняя стоимость одного литра увеличилась на пять копеек до 39 рублей 45 копеек.
Цены на бензин не меняются уже месяц. Литр бензина до сих пор стоит 38,74 рублей. Цена АИ-92 и АИ-95 также не поменялась: 37,49 и 40,27 рублей соответственно.
Регион по-прежнему занимает 11-е место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанский АИ-92 и АИ-95 поднялись на 11-е места.
По дороговизне дизтоплива область опустилась на 12-е место.