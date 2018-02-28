В Рязани изменят схему движения на перекрестке около Центрального рынка

В Рязани с 1 марта изменят схему движения на перекрестке недалеко от Центрального рынка. Об этом сообщила пресс-служба
На перекрестке улиц Пролетарской и Чапаева запретят ехать прямо с правой полосы при движении со стороны «Горбатого моста». Там установят знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам».
Также для обеспечения левого поворота с Пролетарской на Чапаева в направлении улицы Кудрявцева отменят левый поворот с Пролетарской на Чапаева в направлении улицы Свободы. Кроме того, красный сигнала светофора на улице Пролетарская перед улицей Чапаева со стороны улицы Маяковского будет включаться на пять секунд раньше запрещающего сигнала встречного направления.
Схему движения изменили «в целях повышения пропускной способности».