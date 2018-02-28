Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:27, 28 февраля 2018 1 713
 0    0

В Рязани изменят схему движения на перекрестке около Центрального рынка 1

В Рязани изменят схему движения на перекрестке около Центрального рынка

В Рязани с 1 марта изменят схему движения на перекрестке недалеко от Центрального рынка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На перекрестке улиц Пролетарской и Чапаева запретят ехать прямо с правой полосы при движении со стороны «Горбатого моста». Там установят знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам».

Также для обеспечения левого поворота с Пролетарской на Чапаева в направлении улицы Кудрявцева отменят левый поворот с Пролетарской на Чапаева в направлении улицы Свободы. Кроме того, красный сигнала светофора на улице Пролетарская перед улицей Чапаева со стороны улицы Маяковского будет включаться на пять секунд раньше запрещающего сигнала встречного направления.

Схему движения изменили «в целях повышения пропускной способности».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:27, 28 февраля 2018
В Рязани изменят схему движения на перекрестке около Центрального рынка 1
13:59, 28 февраля 2018
Суд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани
11:32, 28 февраля 2018
Прокуратура оштрафовала директора управляющей компании за плохую уборку снега
18:44, 27 февраля 2018
В Скопине дорогу осветят по решению суда
18:23, 27 февраля 2018
В 2017 году в Рязанской области по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 134 километра
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 146
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 078
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 874
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 298
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 188
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум