В Москве пожарные погибли при спасении детей из огня

В Москве двое пожарных погибли, спасая из огня детей. Жилой дом на севере столицы горел вечером во вторник, 27 февраля, сообщила
По информации
Известно, что никто из жильцов дома не пострадал.
Фото ГУ МЧС по Москве
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В Москве двое пожарных погибли, спасая из огня детей. Жилой дом на севере столицы горел вечером во вторник, 27 февраля, сообщила
По информации
Известно, что никто из жильцов дома не пострадал.
Фото ГУ МЧС по Москве
© RZN.info
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