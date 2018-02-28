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9:46, 28 февраля 2018 6 696
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В Москве пожарные погибли при спасении детей из огня

В Москве пожарные погибли при спасении детей из огня

В Москве двое пожарных погибли, спасая из огня детей. Жилой дом на севере столицы горел вечером во вторник, 27 февраля, сообщила пресс-служба московского ГУ МЧС.

По информации ТАСС, пожар произошел в квартире на 16 этаже дома №3 по бульвару Матроса Железняка. Прибывшие на вызов первыми сотрудники МЧС успели вывести четверых человек, в том числе троих детей. «В это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате двое пожарных погибли», — говорится в сообщении.

Известно, что никто из жильцов дома не пострадал.

Фото ГУ МЧС по Москве


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