В касимовском селе открыли ферму на 200 голов скота

В среду, 28 февраля, в касимовском селе Ермолово открыли ферму на 200 голов скота. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Семейную животноводческую ферму Сергей Замотаев построил на деньги из федерального и регионального бюджетов: в прошлом году он получил грант в размере 14,2 млн рублей. Ферму полностью укомплектовали современным оборудованием, в том числе линейной доильной установкой, вакуумным молокопроводом и танк-охладителем. Сейчас рабочие доделывают систему автоматической раздачи кормов и перерабатывающий цех, где будут выпускать молоко, ряженку и кефир. Его хотят запустить в эксплуатацию во втором полугодии.

К маю-июню на ферме планируют ежедневно получать 2-2,5 тонны молока. С выходом на проектную мощность за сутки производство вырастет до четырех тонн.

На ферме будут работать 20 человек.

Зампред регионального правительства Виталий Артемов отметил, что развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений работы в АПК региона.

«Это позволяет создавать рабочие места, способствует развитию сельских поселений в целом», — сказал он.

Артемов подчеркнул, что одним из результатов оказания грантовой поддержки стал рост валового производства продукции сельского хозяйства в КФХ. Так, в прошлом году в Рязанской области фермерские хозяйства произвели на 22,2% молока больше, чем в предыдущем.

В этом году на поддержку фермеров и семейных животноводческих ферм направят 120 миллионов рублей, что в 1,8 раза больше уровня 2017 года.

«В прошлом году рязанские животноводы в целом получили очень хорошие результаты, и мы рассчитываем на дальнейший рост за счет реализации крупных инвестиционных проектов и развития фермерских хозяйств, поддержка которых будет увеличена в 2018 году», — уточнил Артемов.

Ферма в селе Ермолово — один из 15 проектов по развитию семейных животноводческих

В прошлом году гранты олучили десять фермеров и шесть семейных животноводческих хозяйств из Касимовского, Спасского, Кадомского, Рязанского и Шиловского районов. В целом с 2012 года 95 рязанцев получили гранты на развитие мясного и молочного скотоводства, кролиководства, пчеловодства, рыбоводства, овощеводства, производства зерновых и кормовых культур. Благодаря проекту создали около 300 рабочих мест.