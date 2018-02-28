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20:18, 28 февраля 2018 4 544
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В центре Рязани BMW столкнулась с внедорожником. Фото

В центре Рязани BMW столкнулась с внедорожником. Фото

В центре Рязани BMW столкнулась с внедорожником. ДТП произошло вечером в среду, 28 февраля, на перекрестке улиц Свободы и Ленина.

Информация об аварии уточняется.


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