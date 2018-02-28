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17:33, 28 февраля 2018 360
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У жителей рязанского села Сушки неделю нет воды

У жителей рязанского села Сушки неделю нет воды

Фото: Pixabay.com

У жителей рязанского села Сушки неделю нет воды. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария на водопроводе произошла 21 февраля. Прорыв обнаружили под частным домом, трубу перекрыли заглушкой. В результате без воды остались около 30 домов — жители улиц Аптечной, Советской и Административной.

«На месте порыва провели все необходимые ремонтные работы, но нужно пробурить землю под трубу в обход дома. Начались сильные морозы, а бурильная машина работает только при погоде не ниже -10 градусов, поэтому дальнейшие работы пришлось отложить до потепления», — рассказала глава Кирицкого сельского поселения Надежда Терехина".

В среду, 28 февраля, жителям пяти домов привозили воду. Остальные берут воду из колодцев.


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