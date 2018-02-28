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14:50, 28 февраля 2018 1 469
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У посетителя касимовского кафе украли куртку с 10 тысячами

У посетителя касимовского кафе украли куртку с 10 тысячами

Фото: Pixabay.com

У посетителя касимовского кафе украли куртку с 10 тысячами рублей Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 30-летний житель Касимовского района. Оперативники опросили работников кафе и просмотрели камеры видеонаблюдения.

«На видеозаписях было видно: мужчина — один из посетителей кафе в ту ночь идет по улице в своей куртке и в руках держит еще одну куртку. Однако, по словам работников кафе, в тот день этот человек приходил без сумки или другой поклажи. Возможно, выходя, злоумышленник незаметно „вынес“ чужую куртку вместе со своей», — отметили в пресс-службе.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 31-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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