Суд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани

Советский райсуд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани. Об этом сообщили на
Прокуратура Совестского района обратилась в суд с просьбой признать незаконным бездействие управления благоустройства горадминистрации.
Проверка показала, что на проезжей части Северной окружной дороги, улицах Урицкого, Кудрявцева, Новой, Спортивной, Вознесенской, Садовой, Радищева, Чапаева, Маяковского, Яхонтова, Горького и Павлова отсутствует горизонтальная дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки, а также разметка на пешеходных переходах и искусственных неровностях.
Суд встал на сторону прокуратуры и обязал управление благоустройства нанести разметку до 1 июля 2018 года.