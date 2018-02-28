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13:59, 28 февраля 2018 1 995
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Суд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани

Суд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани

Советский райсуд обязал горадминистрацию нанести разметку на дорогах в центре Рязани. Об этом сообщили на сайте судебного органа.

Прокуратура Совестского района обратилась в суд с просьбой признать незаконным бездействие управления благоустройства горадминистрации.

Проверка показала, что на проезжей части Северной окружной дороги, улицах Урицкого, Кудрявцева, Новой, Спортивной, Вознесенской, Садовой, Радищева, Чапаева, Маяковского, Яхонтова, Горького и Павлова отсутствует горизонтальная дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки, а также разметка на пешеходных переходах и искусственных неровностях.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал управление благоустройства нанести разметку до 1 июля 2018 года.


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