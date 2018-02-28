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17:33, 28 февраля 2018 828
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Рязанской области подарили 95 новых фортепиано. Фото 1

Рязанской области подарили 95 новых фортепиано. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанской области подарили 95 новых фортепиано. Музыкальные инструменты поступили в регион в рамках федеральной программы. В среду, 28 февраля, сертификаты на получение пианино «Мелодия» руководству пятидесяти одной школы искусств вручила зампред правительства Лариса Крохалева. Торжественная церемония прошла на сцене музыкальной школы №1.

«Позвольте передать слова искренней благодарности губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова. Вашими душами, вашими сердцами, вашими ручками взращиваются эти жемчужины, которые неповторимы. В ваших руках элита нашего региона, — сказала Крохалева. — Понятно, что этот труд не всегда виден, и он достаточно скрыт от общего числа людей. Но дети, которые становятся известными не только на всю Россию, но и на весь мир, родители, культурная общественность видят эти результаты. Низкий поклон каждому из вас».

Одним из первых новый инструмент опробовал министр культуры и туризма Виталий Попов, который в 1994 году окончил Рязанское музыкальное училище имени Пигоровых по специальности «фортепиано». Он сыграл несколько композиций из творчества Чайковского, Паганини и Бетховена. «Звучание очень хорошее. Замечательный тембр», — отметил он. — Фортепиано высочайшего качества — это российская марка «Мелодия», который приобретен в рамках программы импортозамещения".

Попов добавил, что регион показывает достойные результаты в части обучения в сфере искусств и всегда занимает призовые места на общероссийском уровне. Благодаря таким хорошим показателям Рязанская область заняла второе место после Московской по количеству поставленных инструментов. Всего их получили 17 регионов.

Директор музыкальной школы №1 Сергей Ваньков подчеркнул, что ученики побеждают во многих международных конкурсах, и подаренные фортепиано только послужат открытию «новых имен». Однако, по его словам, в образовательном учреждении по-прежнему не хватает детских баянов и аккордеонов. «Парк инструментов очень давно не обновлялся и нужно очень много, — сказал Ваньков. — Когда ребенок приходит, ему нужно дать качественный инструмент, чтобы он почувствовал красоту звуков».

Он также добавил, что при должном уходе новые фортепиано прослужат юным рязанцам около двадцати лет.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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