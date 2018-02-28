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18:20, 28 февраля 2018 547
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Рязанский сенатор прокомментировал одобренный Совфедом закон о повышении МРОТ 2

Рязанский сенатор прокомментировал одобренный Совфедом закон о повышении МРОТ

Рязанский сенатор Олег Ковалев прокомментировал одобренный Совфедом закон о повышении МРОТ. Он рассказал об этом RZN.info.

По словам Ковалева, МРОТ должен был быть равен прожиточному минимуму.

«К этому необходимо было прийти, и с мая 2018 года это действительно произойдет», — заявил он.

На заседании в среду, 28 февраля, также обсуждали изменения в законы по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов.

«НПФ обязаны будут управлять средствами исключительно в интересах застрахованных лиц, а также нести ответственность за нарушения в форме возмещения соответствующего убытка, тем самым гражданам увеличивается гарантия безопасности будущего», — отметил Ковалев.

Сенаторы также выступили за продление до 1 марта 2020 года упрощенного порядка оформления и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства. С докладом о «дачной» амнистии накануне Ковалев выступил на расширенном заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Ковалев «Это продление так называемой „дачной“ амнистии. И это разумно, а главное — удобно», — считает сенатор.


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