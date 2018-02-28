Рязанский приборный завод провел конкурс «Краса завода-2018»

В Рязани прошел финальный этап конкурса красоты, творчества и грации «Краса завода-2018», который организовал Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ). В мероприятии приняли участие девять молодых сотрудниц пяти предприятий радиоэлектронной промышленности города.
Конкурсная программа состояла из нескольких испытаний. Каждая участница представила свою «визитку» — видеоролик, в котором рассказала о себе. Девушки отвечали на вопросы в «Интеллектуальном конкурсе», в котором демонстрировали свои знания, находчивость и остроумие. В «Творческом конкурсе» участницы рисовали, пели, танцевали, читали стихи, разыгрывали сценки и демонстрировали шоу мыльных пузырей. Завершающим этапом мероприятия стало дефиле в вечерних платьях.
В состав жюри конкурса вошли представители предприятий, правительства региона, профсоюзной организации работников радиоэлектронной промышленности.
Всех девушек отметили дипломами в различных номинациях
«Приятно видеть, как наши молодые работницы демонстрируют разнообразные таланты, — отметил председатель жюри, директор по производству АО „ГРПЗ“ Михаил Ларин. — Это ярко, это красиво! В рабочей обстановке мы больше знаем их деловые качества, а здесь, в праздничной атмосфере, девушки великолепно раскрылись эстетически. Мы рады видеть здесь и прекрасных участниц с других предприятий нашего города».
По итогам конкурса звание «Краса завода» завоевала представительница АО «Рязанский Радиозавод» Татьяна Бондаренко. Ей вручила корону сотрудница АО «ГРПЗ» Евгения Данилина — победительница конкурса 2017 года. Титул «Первая вице-мисс» получила Екатерина Канашкина (ПАО завод «Красное знамя»), второй вице-мисс стала Юлия Сафронова (АО «360 Авиационный ремонтный завод»). Представительница АО «ГРПЗ» Полина Лукашис стала «Мисс зрительских симпатий» по результатам голосования в интернете.
Всех девушек отметили дипломами в различных номинациях. Нескольких участниц также наградили специальными призами от предприятий и общественных организаций.