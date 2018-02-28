Рязанские полицейские депортировали пятерых украинцев. Об этом в среду, 28 февраля,
Накануне мигранты освободились из тюрьмы. Полицейские отвезли их в аэропорт «Домодедово». Оттуда граждане Украины улетели домой.
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Рязанские полицейские депортировали пятерых украинцев. Об этом в среду, 28 февраля,
Накануне мигранты освободились из тюрьмы. Полицейские отвезли их в аэропорт «Домодедово». Оттуда граждане Украины улетели домой.
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