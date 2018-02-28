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14:24, 28 февраля 2018 2 077
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Рязанские полицейские депортировали пятерых украинцев

Рязанские полицейские депортировали пятерых украинцев

Рязанские полицейские депортировали пятерых украинцев. Об этом в среду, 28 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Накануне мигранты освободились из тюрьмы. Полицейские отвезли их в аэропорт «Домодедово». Оттуда граждане Украины улетели домой.


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