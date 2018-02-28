Рязанская типография передала облизбиркому бюллетени для выборов президента

В среду, 28 февраля, рязанская типография передала избирательной комиссии области 926 775 бюллетеней для голосования на выборах президента России.
Члены комиссии и представители типографии проверили качество печати и посчитали количество бюллетеней. Лишние экземпляры (370 штук) уничтожили под прессом.
Секретарь облизбиркома Сергей Скобелев сообщил, что все бюллетени изготовили в полном объеме, с запасом в полпроцента от количества избирателей. Часть бланков сделали для специальных электронных урн (КОИБов).
После подсчета Скобелев подписал акт о передаче бюллетеней. Теперь их доставят в территориальные избирательные комиссии Спецсвязью. Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.