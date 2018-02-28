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13:40, 28 февраля 2018 1 673
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Рязанская мэрия решила перестроить два гектара в центре города

Рязанская мэрия решила перестроить два гектара в центре города

Администрация Рязани решила перестроить участок в центре города. Постановление о развитии застроенной территории в границах улиц Лермонтова, Попова, 8-го Марта, Радиозаводской разместили на сайте мэрии, оно проходит антикоррупционную экспертизу.

Территория площадью 1,84 гектара относится к зоне многоэтажных жилых домов (5-12 этажей). Она входит в муниципальную программу развития территории, которая предполагает расселение и снос ветхих домов за частный счет и новое строительство на их месте.

На площадке располагаются 18 двухэтажных домов 1953-54 годов постройки: №№ 6/1, 8/10,10/9,12 на улице Попова, №№ 28/14, 30, 32, 34 на улице 8-го Марта, №№ 3, 5/17, 7, 9/36 на Радиозаводской,№№ 11, 12, 13, 14, 15 на 1-м Совхозном проезде и №3 на улице Лермонтова.


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