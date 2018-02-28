Рязанец взял на зимовку отбившихся от стаи лебедей

Житель Сасовского района взял на зимовку отбившихся от стаи белых лебедей-шипунов. Об этом сообщает издательство «
В конце ноября соседка принесла мужчине отбившегося от стаи лебедя. В декабре под мостом через реку Цну в полынье нашли лебедку. Ветврач подлечил ее и передал сасовцу.
Лебеди живут в сарае вместе с курами. Их назвали Мартином и Мартой.
«Как только водоемы освободятся ото льда, планирую выпустить птиц на волю, надеюсь, что они выведут потомство и вырастят себе подобных красивых лебедей», — рассказал Сергей.
По его словам, в день лебедям приходится по несколько раз наливать воду.