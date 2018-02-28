Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:45, 28 февраля 2018 1 084
 0    0

Рязанец взял на зимовку отбившихся от стаи лебедей

Рязанец взял на зимовку отбившихся от стаи лебедей

Фото: Издательство «Пресса»

Житель Сасовского района взял на зимовку отбившихся от стаи белых лебедей-шипунов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

В конце ноября соседка принесла мужчине отбившегося от стаи лебедя. В декабре под мостом через реку Цну в полынье нашли лебедку. Ветврач подлечил ее и передал сасовцу.

Лебеди живут в сарае вместе с курами. Их назвали Мартином и Мартой.

«Как только водоемы освободятся ото льда, планирую выпустить птиц на волю, надеюсь, что они выведут потомство и вырастят себе подобных красивых лебедей», — рассказал Сергей.

По его словам, в день лебедям приходится по несколько раз наливать воду.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
14:48, 28 февраля 2018
В первый день весны в Рязанской области ожидается порывистый ветер
13:45, 28 февраля 2018
Рязанец взял на зимовку отбившихся от стаи лебедей
11:34, 28 февраля 2018
МЧС предупредило рязанцев об аномальной погоде
21:36, 27 февраля 2018
В Рязани на дорогу выбежала косуля. Видео
17:47, 27 февраля 2018
В Рязанской области вновь объявили «оранжевый» уровень опасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Иран глазами рязанца

Иран глазами рязанца

Рассказ рязанца, прожившего конец года в загадочном Иране.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:26, 17 февраля 2018 27 146
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 20
9:43, 23 февраля 2018 25 078
В центре Рязани водитель сбил и протащил на капоте пешехода. Фото
16:48, 17 февраля 2018 21 874
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
11:58, 26 февраля 2018 19 298
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
19:14, 17 февраля 2018 17 188
В центре Рязани поскользнулся и погиб пенсионер 2
Все новости
Форум